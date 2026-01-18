СК расследует гибель мужчины, его двух дочек и гостя на пожаре под Могилевом

В Могилевском районе расследуется гибель четырех человек на пожаре, сообщили в Следственном комитете.
«Комсомолка» ранее писала по данным МЧС, что под Могилевом четыре человека погибли во время пожара в жилом доме.
В СК раскрыли детали трагедии, рассказав, что пожар произошел 17 января в деревне Большое Хоново. При ликвидации возгорания в частном жилом доме спасателями были обнаружены останки четырех погибших.
Установлено, что погиб 65-летний мужчина, его 29- и 33-летняя дочери и 30-летний гость, житель соседней деревни. При этом 61-летняя хозяйка дома смогла спастись из огня.
Предварительно следователи установили, что накануне пожара в доме было застолье по поводу возвращения с заработков знакомого дочерей. В местном магазине компания купила спиртное и свечи, так как электричество в доме было отключено за неуплату.
— Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, — прокомментировали в СК.
Идет следствие.
— Судебные эксперты проведут ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническую и судебно-медицинские, — прокомментировали в Государственном комитете судебных экспертиз.
