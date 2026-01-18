Воронежский «Буран» победил в Челябинске впервые с 2021 года

Гости вышли на игру после худшей своей серии этого сезона (в рамках которой они одержали всего одну победу в четырех домашних матчах, да и то над обреченной «Олимпией» из Кирово-Чепецка) и последовавшей неудачей в Верхней Пышме (3:5). Казалось, что и челябинцы спокойно наберут два очка. Но «Буран» посрамил всех: и букмекеров, и диванных экспертов. Выстояв в первом периоде, «ураганные» устроили 2-минутный шторм у ворот соперника в концовке второго игрового отрезка. С интервалом в 108 секунд Егор Брызгалов и Никита Гончаров огорчила соперников. И все же опасения за исход поединка не покидали почитателей воронежского клуба. Впрочем, когда на 46-й минуте Брызгалов оформил дубль, на душе стало куда спокойнее. В оставшееся время уральцы лишь шайбу престижа забросили — на 49-й минуте это сделал Никита Телегин. Итог — 3:1 в пользу «Бурана», впервые с 2021 года одолевшего «Челмет» на его площадке.