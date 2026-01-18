Ричмонд
«Русалочка наколдовала»: на побережье Калининградской области нашли ещё один янтарный Клондайк

После недавних штормов Балтика радует жителей и гостей региона богатым выбросом камня.

Источник: Клопс.ru

На центральном пляже Зеленоградска после недавних штормов заметили крупный выброс янтаря. Об этом читатели рассказали «Клопс» в воскресенье, 18 января.

Судя по кадрам, камни можно собирать горстями прямо у кромки воды. Один из очевидцев в шутку подписал снимки так: «Прямо на центральном пляже Зеленоградска Русалочка наколдовала выброс янтаря».

После январских штормов на Балтийской косе появились крупные выбросы янтаря. Некоторые собиратели находили до пяти килограммов камня всего за несколько часов.