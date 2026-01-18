Александр Бублик c красивой победы стартовал на AusOpen-2025

Этот поединок прошел на одной из главных арен австралийского первенства — Маргарет Корт. В присутствии многочисленной армии болельщиков десятая ракетка мира показал прекрасный теннис с великолепными ударами как с бэкхенда, так с форхэнда, конечно не забываю о своих мощных подачах.
Лидер казахстанского тенниса в первом круге одиночки уверенно обыграл американца Дженсона Бруксби c одинаковым счетом в трех партиях — 6:4, 6:4, 6:4.
Теперь во втором круге AusOpen-2026 первую ракетку Казахстана ждет противоборство с венгром Мартоном Фучовичем (№ 54 ATP).
Именно этого теннисиста совсем недавно на турнире ATP 250 в Аделаиде победил второй номер нашей сборной Александр Шевченко.
18 января в Мельбурне также порадовала своих болельщиков Юлия Путинцева.