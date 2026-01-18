Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Бублик c красивой победы стартовал на AusOpen-2025

Первый день игр основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису прошел успешно для представителей казахстанской сборной, где блестящим матчем отметился Александр Бублик, который обыграл американца Дженсона Бруксби (№ 48 ATP), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Этот поединок прошел на одной из главных арен австралийского первенства — Маргарет Корт. В присутствии многочисленной армии болельщиков десятая ракетка мира показал прекрасный теннис с великолепными ударами как с бэкхенда, так с форхэнда, конечно не забываю о своих мощных подачах.

Лидер казахстанского тенниса в первом круге одиночки уверенно обыграл американца Дженсона Бруксби c одинаковым счетом в трех партиях — 6:4, 6:4, 6:4.

Теперь во втором круге AusOpen-2026 первую ракетку Казахстана ждет противоборство с венгром Мартоном Фучовичем (№ 54 ATP).

Именно этого теннисиста совсем недавно на турнире ATP 250 в Аделаиде победил второй номер нашей сборной Александр Шевченко.

18 января в Мельбурне также порадовала своих болельщиков Юлия Путинцева.