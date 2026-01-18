Образование, технологии и креатив: в Алматы открылся American Space

Центр открыт при поддержке Посольства США и Генерального консульства США в Алматы, а также при участии местных партнерских организаций. Проект направлен на расширение возможностей жителей города в сфере образования, творчества и освоения современных технологий, а также на укрепление международного культурного и образовательного сотрудничества.
В торжественном мероприятии приняли участие руководитель управления культуры города Алматы Данияр Алиев, председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, Генеральный консул США в Алматы Мишель Еркін, вице-президент компании Chevron International Petroleum Company Дилан Морган, советница Генерального консула США по вопросам прессы, культуры и образования Хира Каур Камбодж, а также представители образовательных и культурных организаций.
В ходе мероприятия руководитель Управления культуры Данияр Алиев в своем приветственном слове отметил значимость центра. «Библиотека — это большая культурная среда. Открытие такого современного центра в библиотеке, который создает условия для образования, творческого и интеллектуального развития молодежи, является важным направлением развития сферы культуры. Уверен, что эта инициатива укрепит культурное сотрудничество между нашими странами и выведет взаимопонимание и партнерство на новый уровень», — сказал он.
Центр American Space & Makerspace — это современная многофункциональная площадка, объединяющая образование и творчество, инновации и практику. Здесь будут предоставляться консультации для молодежи, заинтересованной в обучении в университетах США, проводиться курсы английского языка и разговорные клубы, воркшопы по развитию профессиональных и цифровых навыков, а также реализовываться программы в сфере предпринимательства, лидерства и гражданской активности.
«American Space & Makerspace — пространство доверия и партнерства, которое объединяет людей и открывает путь в будущее через образование и инновации. Мы считаем важным совместно с казахстанскими партнерами обеспечивать, чтобы это пространство отвечало реальным потребностям местного сообщества и оставалось открытым и доступным для молодежи», — сказала генеральный консул США в Алматы Мишель Еркін.
Кроме того, в центре предусмотрены зона Makerspace, оснащенная современным оборудованием для 3D-печати, дизайна, робототехники, программирования, проведения научных экспериментов и прикладного творчества, а также уголок американской литературы.
Открытие нового центра получило высокую оценку со стороны читателей библиотеки, в особенности молодежи. Своими впечатлениями поделилась одна из посетительниц библиотеки Аружан Маханбеткалиева, которая в будущем планирует обучение в США:
«Для меня этот проект — большая возможность. Здесь можно получить необходимую информацию для поступления в университеты США, улучшить знание английского языка и развиваться профессионально и творчески. Думаю, открытие такого пространства поможет многим студентам приблизиться к своей мечте».