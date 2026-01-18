Образование, технологии и креатив: в Алматы открылся American Space

В ходе мероприятия руководитель Управления культуры Данияр Алиев в своем приветственном слове отметил значимость центра. «Библиотека — это большая культурная среда. Открытие такого современного центра в библиотеке, который создает условия для образования, творческого и интеллектуального развития молодежи, является важным направлением развития сферы культуры. Уверен, что эта инициатива укрепит культурное сотрудничество между нашими странами и выведет взаимопонимание и партнерство на новый уровень», — сказал он.