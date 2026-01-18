Белоруска Арина Соболенко начала Australian Open c нервной победы над новичком

Соболенко начала турнир не так, как этого обычно ждут от его фаворита. Тьянцоа — новичок австралийского турнира «Большого шлема» — сенсационно сделала брейк после ряда простых ошибок Арины на подаче и повела 1:0. Соболенко тут же сделала обратный брейк — 1:1, но обеспечить себе комфортное преимущество, а уж тем более продемонстрировать полное превосходство звезды над аутсайдером никак не удавалось.