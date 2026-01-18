Белоруска Арина Соболенко начала Australian Open c нервной победы над новичком

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в нервном стартовом матче Australian Open-2026 18 января победила 118-ю ракетку мира из Франции 20-летнюю Тьянцоа Раджаону Ракотомангу со счетом 6:4, 6:1.
Соболенко начала турнир не так, как этого обычно ждут от его фаворита. Тьянцоа — новичок австралийского турнира «Большого шлема» — сенсационно сделала брейк после ряда простых ошибок Арины на подаче и повела 1:0. Соболенко тут же сделала обратный брейк — 1:1, но обеспечить себе комфортное преимущество, а уж тем более продемонстрировать полное превосходство звезды над аутсайдером никак не удавалось.
Арина не вошла в игру, и нервно реагировала на свои ошибки. А Тьянцоа наоборот была на удивление хладнокровна и показывала, что авторитет Арины на нее не давит. Только в десятом гейме Соболенко сумела сделать второй брейк и выиграть сет — 6:4. Партия длилась 45 минут. Почти за такой период времени Арина бывало выигрывала матчи.
Но во второй партии все стало на свои места. Арина нашла себя и поймала нужный ей ритм, а вот Тьянцоа дальше геройствовать уже была неспособна. Арина позволила сопернице взять только один гейм — 6:1. Трудная победа с холодным душем для первой ракетки в жаркий мельбурнский день.
Во второй круге Соболенко сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Чжосюань Бай (Китай).
