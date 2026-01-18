Глава Ростова лично наградил участников городского новогоднего забега

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин встретился с лучшими участниками новогоднего забега, который в этом году прошел в новом формате. Он вручил им подарки с символикой донской столицы.
— Участников было очень много. И они подошли к делу креативно. А еще выходили на пробежку целыми семьями, — рассказала организатор беговых мероприятий Юлия Кореневская.
Александр Скрябин отметил, что любителей и профессионалов спорт объединяет одинаково — желание зарядиться энергией и сделать занятия доступнее. На встрече, по его словам, обсудили развитие спортивной инфраструктуры и популярные маршруты для пробежек.
Участникам забега вручили футболки и худи с символикой Ростова-на-Дону. В администрации считают: чем больше горожан ведут активный образ жизни, тем больше нужно создавать удобных условий для занятий спортом в городе.
На встрече обсудили развитие спортивной инфраструктуры. Фото: Telegram-канал Александра Скрябина.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!
Читайте также.
В Ростове в доме на Левенцовке, пострадавшем от БПЛА, может рухнуть подъезд.
Повреждены дома, пожар на предприятии: Что происходит после атаки БПЛА в Ростове 14 января 2026.