Глава Ростова лично наградил участников городского новогоднего забега

В Ростове наградили участников новогоднего забега и подарили сувениры с символикой города.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин встретился с лучшими участниками новогоднего забега, который в этом году прошел в новом формате. Он вручил им подарки с символикой донской столицы.

— Участников было очень много. И они подошли к делу креативно. А еще выходили на пробежку целыми семьями, — рассказала организатор беговых мероприятий Юлия Кореневская.

Александр Скрябин отметил, что любителей и профессионалов спорт объединяет одинаково — желание зарядиться энергией и сделать занятия доступнее. На встрече, по его словам, обсудили развитие спортивной инфраструктуры и популярные маршруты для пробежек.

Участникам забега вручили футболки и худи с символикой Ростова-на-Дону. В администрации считают: чем больше горожан ведут активный образ жизни, тем больше нужно создавать удобных условий для занятий спортом в городе.

На встрече обсудили развитие спортивной инфраструктуры. Фото: Telegram-канал Александра Скрябина.

