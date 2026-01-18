Ричмонд
Собянин: Территория около станции «Воронцовская» БКЛ станет комфортнее

Дорожную инфраструктуру около станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии метро улучшат, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Источник: Агентство «Москва»

«Территория в районе метро активно меняется и становится ещe комфортнее для горожан. В планах: реконструкция участка ул. Архитектора Власова — от ул. Академика Пилюгина до ул. Обручева; строительство Проектируемого проезда № 7515 от ул. Архитектора Власова до ул. Академика Челомея; строительство Проектируемого проезда № 3849 — дорога станет новой магистральной улицей районного значения; сооружение выезда с Проектируемого проезда № 3849 на ул. Архитектора Власова», — написал Сергей Собянин.

Также будет обустроена парковка для автомобилей, тротуары, заменены старые и проложены новые инженерные коммуникации, проведено благоустройство и озеленение прилегающей территории, подчеркнул мэр.

