Пожар в торговом центре Ангарска потушен

Общая площадь возгорания составила 3 тысячи квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пожар в торговом центре в Ангарске, который вспыхнул вечером 17 января, тушили всю ночь. Утром 18 января отрытое горение было ликвидировано. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

— Пожар ликвидирован. Общая площадь пожара составила 3000 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 19:37 по местному времени. Во время пожара были эвакуированы 5 человек. Все они — сотрудники торгового центра. Никто не пострадал. Сложность тушения пожара была обусловлена наличием большого количества горючих материалов автомобильного назначения, включая моторные масла и резиновые покрышки.