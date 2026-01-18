Пожар в торговом центре Ангарска потушен

Пожар в торговом центре в Ангарске, который вспыхнул вечером 17 января, тушили всю ночь. Утром 18 января отрытое горение было ликвидировано. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
— Пожар ликвидирован. Общая площадь пожара составила 3000 квадратных метров, — говорится в сообщении.
Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 19:37 по местному времени. Во время пожара были эвакуированы 5 человек. Все они — сотрудники торгового центра. Никто не пострадал. Сложность тушения пожара была обусловлена наличием большого количества горючих материалов автомобильного назначения, включая моторные масла и резиновые покрышки.