В Иране частично появился интернет

ТЕГЕРАН, 18 января. /ТАСС/. Власти Ирана разблокировали службу СМС-сообщений, у некоторых пользователей после полного отключения заработал интернет, передает корреспондент ТАСС.

Источник: AP 2024

Теперь у населения исламской республики появилась возможность отправлять друг другу СМС-сообщения и осуществлять звонки за рубеж. Некоторые жители Тегерана рассказали о появлении интернет-соединения в их домах, но скорость пока очень низкая, доступа в Сеть с мобильных телефонов по-прежнему нет.