В соседней с Беларусью России правила авиаперелетов изменятся с 1 марта

В соседней с Беларусью РФ с 1 марта 2026 года изменятся правила авиаперелетов, сообщил ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
Изменения правил авиаперелетов в России детально закрепят обязанность авиакомпаний заранее уведомлять пассажиров об условиях перелета и порядке возврата средств. Кроме того, будет регламентировано приравнивание электронного посадочного талона к бумажному. Таким образом, с 1 марта электронный талон станет официально признаваемым документом.
Также авиаперевозчики расширят возможности провоза ручной клади для маломобильных пассажиров. И изменятся некоторые формулировки в отношении детских вещей. Например, детские коляски (другие устройства для детей) разрешат перевозить в качестве бесплатной ручной клади даже если ребенок не летит данным рейсом.
Кроме того, в правилах уточнены обязанности авиакомпаний в плане обслуживания пассажиров, если рейс задерживается. В частности, воду пассажирам должны будут выдать спустя один час после двухчасовой задержки, а питание обязаны будут обеспечить через два часа, после того, как рейс задержался на четыре.
Тем временем Белстат обнародовал реальные доходы белорусов. Также Белстат сообщил, что белорусы стали тратить каждый день в магазинах больше 30 рублей.
Между тем Минтруда сказало, что 2,5 млн рублей собрали для белорусских пенсионеров — кто получил.