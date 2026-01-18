В соседней с Беларусью России правила авиаперелетов изменятся с 1 марта

Кроме того, в правилах уточнены обязанности авиакомпаний в плане обслуживания пассажиров, если рейс задерживается. В частности, воду пассажирам должны будут выдать спустя один час после двухчасовой задержки, а питание обязаны будут обеспечить через два часа, после того, как рейс задержался на четыре.