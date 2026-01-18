Ричмонд
В Петербурге оборудованы семнадцать купелей для крещенских купаний

В Северной столице оборудованы 17 купелей для крещенских купаний. Об этом сообщили в Смольном.

Источник: Российская газета

Именно в этих местах будет обеспечена безопасность желающих совершить погружение. Возле прорубей будут дежурить представители поисково-спасательной службы и МЧС. Также предполагается дежурство медиков, добровольцев, волонтеров-спасателей.

Купели будут открыты начиная с сегодняшнего вечера. Где они находятся и расписание работы можно посмотреть на сайте Смольного.

Главная купель традиционно откроется на Неве, у стен Петропавловской крепости. Причем в этом году она будет с ротондой и куполом. Открытие состоится завтра в 12 часов, в 13 часов здесь пройдет чин великого водосвятия, после чего купель будет доступна для всех желающих.

Также 19 января именно у этой купели будет организована концертная программа.