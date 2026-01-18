В Петербурге оборудованы семнадцать купелей для крещенских купаний

Главная купель традиционно откроется на Неве, у стен Петропавловской крепости. Причем в этом году она будет с ротондой и куполом. Открытие состоится завтра в 12 часов, в 13 часов здесь пройдет чин великого водосвятия, после чего купель будет доступна для всех желающих.