Три жителя Гродно могут получить по 12 лет тюрьмы за кражу тротуарной плитки

В Гродно под суд пойдут три белоруса, укравшие тротуарную плитку. Подробности рассказали в МВД.
Крупную недостачу тротуарной плитки выявили в одной из строительных организаций Гродно во время проверки. Дальнейшее разбирательство позволило установить, что к краже большого количества плитки причастны два работника организации и их 44-летний знакомый. 36- и 37-летний работники с подельником систематически воровали стройматериалы, а затем перепродавали украденное жителям региона.
— Злоумышленники украли около 90 тысяч штук плитки, причинив организации ущерб на сумму более 40 тысяч рублей, — прокомментировали в пресс-службе.
Расследуется уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Фигурантам грозит по 12 лет лишения заключения.
Еще житель Могилева попал под уголовное дело за проданный в 2020 году ноутбук за доллары.
Тем временем СК расследует гибель мужчины, его двух дочек и гостя на пожаре под Могилевом.