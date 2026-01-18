Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три жителя Гродно могут получить по 12 лет тюрьмы за кражу тротуарной плитки

МВД: укравшие тротуарную плитку белорусы могут получить по 12 лет тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно под суд пойдут три белоруса, укравшие тротуарную плитку. Подробности рассказали в МВД.

Крупную недостачу тротуарной плитки выявили в одной из строительных организаций Гродно во время проверки. Дальнейшее разбирательство позволило установить, что к краже большого количества плитки причастны два работника организации и их 44-летний знакомый. 36- и 37-летний работники с подельником систематически воровали стройматериалы, а затем перепродавали украденное жителям региона.

— Злоумышленники украли около 90 тысяч штук плитки, причинив организации ущерб на сумму более 40 тысяч рублей, — прокомментировали в пресс-службе.

Расследуется уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Фигурантам грозит по 12 лет лишения заключения.

Еще житель Могилева попал под уголовное дело за проданный в 2020 году ноутбук за доллары.

Тем временем СК расследует гибель мужчины, его двух дочек и гостя на пожаре под Могилевом.