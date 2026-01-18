Три жителя Гродно могут получить по 12 лет тюрьмы за кражу тротуарной плитки

Крупную недостачу тротуарной плитки выявили в одной из строительных организаций Гродно во время проверки. Дальнейшее разбирательство позволило установить, что к краже большого количества плитки причастны два работника организации и их 44-летний знакомый. 36- и 37-летний работники с подельником систематически воровали стройматериалы, а затем перепродавали украденное жителям региона.