В Молдавии румынская певица вызвала русофобскую истерию

Это выражение вызвало настоящий переполох, антироссийскую истерию и возмущения в молдавских соцсетях. Резкой критике артистку подвергли политики, журналисты провластных каналов, а также гражданские активисты. Среди них отметился и бывший глава пресс-службы правительства Даниел Водэ, который напомнил артистке, что официальным языком в Молдавии является румынский. А Игорь Захаров, который до недавних пор был советником президента Майи Санду по стратегическим коммуникациям, и вовсе заявил, что Молдавия — не российская губерния, и жители страны говорят на румынском, как в Яссах, Бухаресте и Клуже. Некоторые и вовсе заявили, что лучше бы машина Селинг заглохла по пути в Кишинев.