В Ростове на Крещение выведут более 50 экипажей ДПС

В Ростовской области на время празднования Крещения Господня усилят меры безопасности и дорожный контроль у храмов и купелей, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Для охраны порядка и безопасности движения задействуют более 90 экипажей ДПС по региону.
— Наряды ГАИ будут нести службу вблизи мест массового пребывания людей, подъездных путей к водоемам и храмам, — уточнили в ведомстве.
По данным Госавтоинспекции, крещенские купания пройдут на территории 55 водоемов, где оборудованы купели и подготовлены условия для проведения обряда. В Ростове-на-Дону мероприятия организуют на восьми водоемах и у 19 храмов, на улицы выведут более 50 экипажей ДПС.
Водителей просят заранее планировать маршрут, соблюдать скоростной режим и не парковаться на подъездах к купелям и храмам. Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только по «зебре» и не выходить на проезжую часть в темноте внезапно.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!
Читайте также.
В Ростове в доме на Левенцовке, пострадавшем от БПЛА, может рухнуть подъезд.
Повреждены дома, пожар на предприятии: Что происходит после атаки БПЛА в Ростове 14 января 2026.