В Ростове на Крещение выведут более 50 экипажей ДПС

В Ростовской области на Крещение усилят безопасность на дорогах и у купелей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на время празднования Крещения Господня усилят меры безопасности и дорожный контроль у храмов и купелей, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Для охраны порядка и безопасности движения задействуют более 90 экипажей ДПС по региону.

— Наряды ГАИ будут нести службу вблизи мест массового пребывания людей, подъездных путей к водоемам и храмам, — уточнили в ведомстве.

По данным Госавтоинспекции, крещенские купания пройдут на территории 55 водоемов, где оборудованы купели и подготовлены условия для проведения обряда. В Ростове-на-Дону мероприятия организуют на восьми водоемах и у 19 храмов, на улицы выведут более 50 экипажей ДПС.

Водителей просят заранее планировать маршрут, соблюдать скоростной режим и не парковаться на подъездах к купелям и храмам. Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только по «зебре» и не выходить на проезжую часть в темноте внезапно.

