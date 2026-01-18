«Хочу быть с идеальными сиськами»: Гульназ Асаева шокировала новостью о пластической операции

Артистка призналась, что ее публичные заявления о собственной «крутости» и красоте на деле скрывали глубокую неуверенность в себе. Особенно серьезно самооценка упала после родов дочери Дины. Асаева отметила, что постоянный поиск изъянов в своей внешности, сравнение с «отфотошопленными» образами в соцсетях и неприятие изменений в теле после кормления ребенка привели к тотальному недовольству собой, что отражалось на всех сферах жизни.