«Хочу быть с идеальными сиськами»: Гульназ Асаева шокировала новостью о пластической операции

Популярная башкирская и татарская певица Гульназ Асаева у себя в Telegram-канале откровенно рассказала о том, как недавно перенесла в Уфе операцию, и о том, что долгое время боролась с низкой самооценкой и непринятием себя.
Артистка призналась, что ее публичные заявления о собственной «крутости» и красоте на деле скрывали глубокую неуверенность в себе. Особенно серьезно самооценка упала после родов дочери Дины. Асаева отметила, что постоянный поиск изъянов в своей внешности, сравнение с «отфотошопленными» образами в соцсетях и неприятие изменений в теле после кормления ребенка привели к тотальному недовольству собой, что отражалось на всех сферах жизни.
— Я сейчас так счастлива, что все-таки решилась на то, что сделала. Я сейчас на себя смотрю с такой любовью, — поделилась певица.
Она сообщила, что в результате операции ей установили импланты объемом 350 мл, а общая стоимость процедуры вместе с анализами составила 500 тысяч рублей. Асаева осознает, что ее решение может вызвать волну негативных комментариев, но готова к этому, так как это ее осознанный выбор.
— Я не знаю, что будет завтра, но сегодня я хочу быть красивой с идеальными сиськами, — заявила артистка.
В комментариях под постом поклонники и коллеги в основном поддержали певицу, пожелав ей скорейшего восстановления и подчеркнув, что главное — это ее собственные ощущения и счастье.
