В Ростове ветеран СВО обратился в полицию из-за «брошенной» у гостиницы львицы

История началась с сообщений в социальных сетях. Ветеран СВО Владимир, который проходит лечение в Ростове-на-Дону и живет в гостинице на проспекте М. Нагибина, по ночам слышал рев животного. Звук доносился из одного из стоявших во дворе трейлеров-длинномеров. Мужчина предположил, что цирк, уехавший неделю назад, оставил животных без присмотра. В своем заявлении в правоохранительные органы он выразил обеспокоенность за состояние львицы, опасаясь, что та голодает и мерзнет.