В Ростове ветеран СВО обратился в полицию из-за «брошенной» у гостиницы львицы

В Ростове ветеран СВО написал заявление в полицию из-за «брошенной» без присмотра львицы на территории гостиницы после отъезда цирка, но позже дал опровержение своим словам. Об этом мужчина рассказал в беседе с «КП — Ростов-на-Дону».
История началась с сообщений в социальных сетях. Ветеран СВО Владимир, который проходит лечение в Ростове-на-Дону и живет в гостинице на проспекте М. Нагибина, по ночам слышал рев животного. Звук доносился из одного из стоявших во дворе трейлеров-длинномеров. Мужчина предположил, что цирк, уехавший неделю назад, оставил животных без присмотра. В своем заявлении в правоохранительные органы он выразил обеспокоенность за состояние львицы, опасаясь, что та голодает и мерзнет.
Пост ветерана вызвал широкий резонанс. К ситуации подключились полиция, МЧС и зоозащитники. Однако проверка показала иную картину. Оказалось, что львицу по имени Лада не бросили. За ней ухаживают дрессировщики, среди которых Александр Букин. Они временно остались с животными для оформления ветеринарных документов.
Владимир лично посетил место. Он убедился, что животные — львица, собаки и кошки — содержатся в трейлерах с обогревом, обеспечены питанием и регулярным осмотром ветеринара. После этого ветеран написал официальное опровержение в соцсетях и отозвал свое первоначальное заявление, которое написал в полиции.
Дрессировщики пояснили, что вынужденная задержка связана с логистикой и документами. Они поблагодарили неравнодушных ростовчан за внимание, но отметили, что животные находятся под постоянным присмотром и в нормальных условиях.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!
Читайте также.
Пресс-секретарь «Тайгана» спасла директора парка от нападения льва с ведром и совком.