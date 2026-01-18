Ричмонд
Снизилось потребление алкоголя в Нижегородской области

В декабре на человека пришлось минимальные 7,93 литра.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородцы продолжают отказываться от крепких напитков: в декабре 2025 года уровень потребления спиртного упал до 7,93 литра на человека. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на данные Минздрава России.

Еще в ноябре этот показатель составлял 8,02 литра, но к концу года цифры снова обновили минимум. Такая динамика позволяет региону вплотную подойти к планке национальной стратегии развития здравоохранения. Согласно федеральному документу, у 2030 году потребление алкоголя в стране должно сократиться до 7,8 литра на душу населения.