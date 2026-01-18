Снизилось потребление алкоголя в Нижегородской области

Еще в ноябре этот показатель составлял 8,02 литра, но к концу года цифры снова обновили минимум. Такая динамика позволяет региону вплотную подойти к планке национальной стратегии развития здравоохранения. Согласно федеральному документу, у 2030 году потребление алкоголя в стране должно сократиться до 7,8 литра на душу населения.