Под Минском бесправник на BMW пытался скрыться от ГАИ в лесу

Правоохранители задержали под Минском бесправника на «БМВ». Подробности рассказали в телеграм-канале ГАИ УВД Минского облисполкома.
Инцидент произошел 14 января в деревне Бровки под Минском. Сотрудники ГАИ в 21.50 подали сигнал об остановке водителю «БМВ 740», но авто не остановилось, началась погоня.
На восемнадцатом километре трассы М-14 во время погони водитель все-таки остановился и, выбежав из салона, попытался скрыться в лесу. ГАИ задержала 37-летнего беглеца.
Выяснилось, что мужчина ранее был лишен родительских прав. При этом он совершил правонарушение повторно в течение года после первого административного взыскания.
«БМВ» доставили на штрафстоянку, а беглеца поместили в изолятор временного содержания. В отношении него составили ряд административных протоколов (ч.2 ст. 18.14 и ч.3 ст. 18.17 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).
Тем временем житель Полоцка пойдет под суд, испортив новогодний подарок для чужой девушки.
Также три жителя Гродно могут получить по 12 лет тюрьмы за кражу тротуарной плитки.