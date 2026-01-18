Ричмонд
Под Минском бесправник на BMW пытался скрыться от ГАИ в лесу

В Минском районе ГАИ догоняло бесправника на BMW, который пытался спрятаться в лесу.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители задержали под Минском бесправника на «БМВ». Подробности рассказали в телеграм-канале ГАИ УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 14 января в деревне Бровки под Минском. Сотрудники ГАИ в 21.50 подали сигнал об остановке водителю «БМВ 740», но авто не остановилось, началась погоня.

На восемнадцатом километре трассы М-14 во время погони водитель все-таки остановился и, выбежав из салона, попытался скрыться в лесу. ГАИ задержала 37-летнего беглеца.

Выяснилось, что мужчина ранее был лишен родительских прав. При этом он совершил правонарушение повторно в течение года после первого административного взыскания.

«БМВ» доставили на штрафстоянку, а беглеца поместили в изолятор временного содержания. В отношении него составили ряд административных протоколов (ч.2 ст. 18.14 и ч.3 ст. 18.17 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).

