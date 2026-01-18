Белорусский священник сказал, как правильно отмечать Крещение Господне

Белорусский священник рассказал, как следует встречать Крещение Господне, пишет БелТА.
Иерей Николай Гриб, клирик Минского прихода храма Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, рассказал о традиции освящения воды на Крещения. Священник пояснил, что из-за большого количества людей, желающих набрать крещенской воды, освящение совершают дважды: в Крещенский сочельник — 18 января и в сам день праздника — 19 января.
— Чин освящения воды в эти два дня ничем не отличается, поэтому она является абсолютно одинаковой, — уточнил он.
Также иерей обратил внимание, что священную воду нужно использовать с усердной молитвой, обращением к Богу и с особым благоговением. Святую воду не только пьют, ею можно окропить дом, продукты питания, рабочее место, машину и т.д.
— Помогает не вода, а сам Господь, к которому мы обращаемся в молитвах. Святая вода — не магическое вещество, а вспомогательное средство на пути духовного преображения, — рассказал священнослужитель.
Также иерей Гриб сказал, что на Крещение Господня верующим белорусам следует прийти в храм, задуматься о своем духовном состоянии. Также в праздник следует освободиться от внешних дел, посвятив этот день Богу.
А вот окунание в прорубь является не церковной, а народной традицией. И хотя на белорусских землях окунание в прорубь закрепилось как важная часть празднования Крещения, оно не является обязательным. Также церковь говорит о том, что разного рода гадания на Крещение пагубны для верующих христиан.
