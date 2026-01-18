Белорусский священник сказал, как правильно отмечать Крещение Господне

А вот окунание в прорубь является не церковной, а народной традицией. И хотя на белорусских землях окунание в прорубь закрепилось как важная часть празднования Крещения, оно не является обязательным. Также церковь говорит о том, что разного рода гадания на Крещение пагубны для верующих христиан.