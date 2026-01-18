Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

25 человек пропали в башкирских лесах: стало известно об их судьбе

В Башкирии 25 человек потерялись в лесах.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года сотрудники экстренных служб Башкирии 25 раз выезжали на поиски людей, заблудившихся на природе. К счастью, во всех случаях «потеряшек» удалось найти живыми и невредимыми, сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели напоминают, что в зимний период риск потерять ориентацию в лесу особенно велик: даже знакомая тропа может быть скрыта под снегом. ГК ЧС рекомендует тщательно готовиться к выходу на природу.

Перед походом необходимо обязательно сообщить родным или друзьям о своем маршруте и планируемом времени возвращения. Следует надевать яркую верхнюю одежду, чтобы быть заметным на фоне снега. Телефон и портативный аккумулятор (power bank) должны быть полностью заряжены.

Если планируется длительное пребывание в лесу, в рюкзак нужно положить нож, фонарик, спички (или зажигалку) и запас еды. В случае возникновения любой экстренной ситуации необходимо незамедлительно звонить по единому номеру службы спасения — 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.