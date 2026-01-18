25 человек пропали в башкирских лесах: стало известно об их судьбе

С начала 2026 года сотрудники экстренных служб Башкирии 25 раз выезжали на поиски людей, заблудившихся на природе. К счастью, во всех случаях «потеряшек» удалось найти живыми и невредимыми, сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.