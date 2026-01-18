25 человек пропали в башкирских лесах: стало известно об их судьбе

С начала 2026 года сотрудники экстренных служб Башкирии 25 раз выезжали на поиски людей, заблудившихся на природе. К счастью, во всех случаях «потеряшек» удалось найти живыми и невредимыми, сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели напоминают, что в зимний период риск потерять ориентацию в лесу особенно велик: даже знакомая тропа может быть скрыта под снегом. ГК ЧС рекомендует тщательно готовиться к выходу на природу.
Перед походом необходимо обязательно сообщить родным или друзьям о своем маршруте и планируемом времени возвращения. Следует надевать яркую верхнюю одежду, чтобы быть заметным на фоне снега. Телефон и портативный аккумулятор (power bank) должны быть полностью заряжены.
Если планируется длительное пребывание в лесу, в рюкзак нужно положить нож, фонарик, спички (или зажигалку) и запас еды. В случае возникновения любой экстренной ситуации необходимо незамедлительно звонить по единому номеру службы спасения — 112.
