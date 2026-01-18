В Таиланде группа белорусов задержана за нелегальный бизнес

В Таиланде группу белорусов задержали за организацию нелегального проката авто, сообщает Office Life.
Как сообщают правоохранители, двое граждан Беларуси провернули аферу с прокатными авто на Пхукете. Белоруске и белорусу, на арест которых местная полиция выдала ордер, инкриминируют незаконную предпринимательскую деятельность. В офисе компании уже прошли обыски.
Крупный сервис проката авто подвергся проверке после серии ДТП с участием их клиентов, которые зачастую не имели водительских прав. Проверка показала, что водителям сдавали в аренду без какой-либо проверки документов.
Формально бизнес был оформлен на местных жителей, хотя на самом деле руководили бизнесом белорусы. По законам Таиланда это является уголовным преступлением.
