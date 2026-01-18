Ричмонд
Пострадавший подъезд в Ростове после атаки БПЛА хотят сохранить и восстановить

Ростовчан из пострадавшего подъезда пустят в квартиры за документами в середине недели.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин заявил, что, по предварительным оценкам экспертов, пострадавший подъезд после удара 14 января можно восстановить. Об этом он сообщил после встречи с жителями в администрации Советского района.

— Подъезд удастся сохранить, и после всех работ можно будет использовать для проживания, — отметил Александр Скрябин, уточнив, что сейчас идут временные страховочные работы по укреплению несущих конструкций.

На следующей неделе жильцам обещают предоставить возможность зайти в квартиры по очереди для того, чтобы забрать документы и важные вещи.

— Администрация Советского района окажет всю необходимую помощь в скорейшем оформлении всех предусмотренных выплат. Жители не будут оплачивать коммунальные услуги, которые они не потребляют.

Депутаты активно включились в процесс, а прокуратура следит за выплатами и защищает права жильцов.

