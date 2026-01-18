23-градусные холода, сильный ветер и снегопады: какой будет погода в начале новой недели в Башкирии

Завтра, 19 января, в Башкирии ожидают сложную погодную обстановку. Как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Башгидрометцентра, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями ночью. Пройдут снегопады, местами — сильные. В отдельных районах прогнозируются гололед, на дорогах — снежные заносы, накат и гололедица.
Ветер восточный с переходом на западный будет слабым и умеренным (2−7 метра в секунду), днем местами возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до −10,-15°, в прояснениях до −18,-23°, днем потеплеет до −5,-10°.
Спасатели предупреждают, что на отдельных участках автодорог ночью и утром возможен туман, видимость в осадках может ухудшаться до 500 метров и менее.
В Уфе также ожидается облачная погода с прояснениями ночью, снег, местами сильный. На дорогах образуются снежные заносы и накат, будет гололедица. Ветер восточный, переходящий на западный, 2−7 м/с. Температура в городе ночью составит −10,-12°, в прояснениях −15,-17°, днем −6,-8°.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.