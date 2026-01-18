«Бегал вблизи проезжей части». ГАИ предупредила о лосе на трассе М-1 в Дзержинском районе

В телеграм-канале «ГАИ Минщина» показали видео с лосем на трассе М-1 в Дзержинском районе.
Правоохранители сообщили 18 января о том, что на М-1 под Дзержинском вблизи проезжей части заметили лося. Видео с диким животным заснял водитель одного из проезжавших мимо авто. В коротком ролике видно, как крупный лось в сумерках сначала бежит по правой обочине навстречу движущимся авто, а потом взбирается на возвышенность за пределами дороги.
ГАИ дала свои рекомендации для предупреждения ДТП и аварийных ситуаций, связанных с выходом диких животных на проезжую часть. Правоохранители подчеркнули, что водителям следует соблюдать ПДД и скоростной режим, снижать скорость в зоне дорожного знака «Дикие животные». А также проявлять особую внимательность в темное время суток и в условиях плохой видимости, особенно на участках с близко растущей древесно-кустарниковой растительностью.
