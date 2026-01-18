Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бегал вблизи проезжей части». ГАИ предупредила о лосе на трассе М-1 в Дзержинском районе

ГАИ показала видео с лосем на трассе М-1 под Дзержинском.

Источник: Комсомольская правда

В телеграм-канале «ГАИ Минщина» показали видео с лосем на трассе М-1 в Дзержинском районе.

Правоохранители сообщили 18 января о том, что на М-1 под Дзержинском вблизи проезжей части заметили лося. Видео с диким животным заснял водитель одного из проезжавших мимо авто. В коротком ролике видно, как крупный лось в сумерках сначала бежит по правой обочине навстречу движущимся авто, а потом взбирается на возвышенность за пределами дороги.

ГАИ дала свои рекомендации для предупреждения ДТП и аварийных ситуаций, связанных с выходом диких животных на проезжую часть. Правоохранители подчеркнули, что водителям следует соблюдать ПДД и скоростной режим, снижать скорость в зоне дорожного знака «Дикие животные». А также проявлять особую внимательность в темное время суток и в условиях плохой видимости, особенно на участках с близко растущей древесно-кустарниковой растительностью.

Еще под Минском бесправник на BMW пытался скрыться от ГАИ в лесу.

Тем временем синоптики сказали белорусам подготовиться к крещенским морозам и пояснили, когда потеплеет: «Сибирский антициклон».

Также синоптик Дмитрий Рябов предупредил об усилении холодного антициклона с центром над Беларусью.