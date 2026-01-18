«Бегал вблизи проезжей части». ГАИ предупредила о лосе на трассе М-1 в Дзержинском районе

Правоохранители сообщили 18 января о том, что на М-1 под Дзержинском вблизи проезжей части заметили лося. Видео с диким животным заснял водитель одного из проезжавших мимо авто. В коротком ролике видно, как крупный лось в сумерках сначала бежит по правой обочине навстречу движущимся авто, а потом взбирается на возвышенность за пределами дороги.