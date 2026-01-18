Привлекавший внимание силовиков бар «Фогель» «выселяют» из помещения

Бар «Фогель», открывшийся в 2021 году, известен своими дебатами и лекциями, а среди его основателей есть оппозиционные активисты. Заведение неоднократно подвергалось проверкам силовых структур и несколько раз закрывалось по требованию Роспотребнадзора, в последний раз — на три месяца.