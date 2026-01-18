Привлекавший внимание силовиков бар «Фогель» «выселяют» из помещения

Соответствующее уведомление от арендодателя пришло 16 января. В нем содержится требование освободить в течение пяти дней с момента получения письма.
Бар «Фогель», открывшийся в 2021 году, известен своими дебатами и лекциями, а среди его основателей есть оппозиционные активисты. Заведение неоднократно подвергалось проверкам силовых структур и несколько раз закрывалось по требованию Роспотребнадзора, в последний раз — на три месяца.
«Следует отметить, что при последнем визите проверяющих, арендодатель был привлечен прокуратурой в качестве ответчика. Не знаем повлияло ли это на появление такого письма», — говорится в публикации в Telegram-канале бара.