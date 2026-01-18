Эпидемиологи нашли опасные вещества в 9 крещенских купелях этой области Беларуси

Нитраты и аммиак опасны не только при употреблении воды внутрь. При погружении в холодную воду они могут проникать в организм через слизистые оболочки и поврежденную кожу. Это повышает риск раздражения глаз и дыхательных путей, может спровоцировать головокружение, слабость, тошноту.