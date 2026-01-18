Ричмонд
Эпидемиологи нашли опасные вещества в 9 крещенских купелях этой области Беларуси

Государственный санитарный надзор Могилевщины взял пробы из десятков криниц и купелей региона для лабораторных исследований. В результате в 9 из них нашли опасные вещества — нитраты и аммиак. Smartpress.by объясняет, чем это опасно.

Источник: Смартпресс

Вот полный список криниц и купелей, где не следует окунаться 19 января:

  • Криница в агрогородке Полыковичи Могилевского района не соответствует санитарно-химическим показателям по содержанию нитратов.
  • Купель в агрогородке Полыковичи Могилевского района — та же проблема.
  • Криница в деревне Лебедянка Белыничского района — нарушение из-за содержание нитратов.
  • Купель в деревне Мхиничи Краснопольского района не соответствует санитарно-химическим показателям по содержанию аммиака.
  • Криница в деревне Лобча Чериковского района — обнаружили нитраты.
  • Криница в Черикове на улице Краснопольской — та же проблема.
  • Каптаж родника «Целительница» в агрогородке Городище (улица Русаковская) Шкловского района — нарушение из-за содержание нитратов.
  • Каптаж родника в Шклове (улица Малая Заречная) не соответствует показателям по содержанию нитратов.
  • Купель родника «Сергия Радонежского» в Шклове (улица Малая Заречная) — та же проблема.

Эпидемиологи рассказали, что информацию о безопасности воды разместили возле источников. А за подробными данными нужно обращаться в районные и зональные центры гигиены и эпидемиологии.

Чем опасны нитраты и аммиак при купании на Крещение

Зимой концентрация загрязняющих веществ в водоемах может быть выше обычного. Среди наиболее проблемных показателей — нитраты и аммонийные соединения, которые попадают в водоемы с сельскохозяйственных полей, со сточными водами и из почвы.

Нитраты и аммиак опасны не только при употреблении воды внутрь. При погружении в холодную воду они могут проникать в организм через слизистые оболочки и поврежденную кожу. Это повышает риск раздражения глаз и дыхательных путей, может спровоцировать головокружение, слабость, тошноту.

В условиях ледяной воды, когда сосуды резко сужаются, а организм испытывает стресс, даже умеренное загрязнение усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

Особую осторожность специалисты советуют соблюдать людям с хроническими заболеваниями, детям и пожилым. Для них купание в воде с превышением химических показателей может быть не просто неприятным, а реально опасным.

Именно поэтому санитарные службы ежегодно проверяют качество воды в местах массовых крещенских купаний и при неблагоприятных результатах рекомендуют отказаться от погружений, даже если лед и погода позволяют.