«Антициклон в арктической воздушной массе». Синоптики сказали, что в Беларуси похолодает до −28 на Крещение 19 января

Ветер будет юго-западного направления от слабого до умеренного. В ночные часы морозы усилятся до −16 — −23 градусов, а местами белорусов ждет усиление мороза до −24 — −28. Днем в среднем будет около −5 — −11 градусов, но в отдельных районах холоднее — около −12 — −14 мороза.