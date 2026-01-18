Ричмонд
«Антициклон в арктической воздушной массе». Синоптики сказали, что в Беларуси похолодает до −28 на Крещение 19 января

Белгидромет предупредил о морозах до −28 в Беларуси на Крещение 19 января.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси усилятся морозы до −28 градусов на Крещение в понедельник, 19 января, передает pogoda.by.

В начале рабочей недели на погоду в Беларуси по-прежнему будет влиять антициклон, который сформировался в арктической воздушной массе. В течение суток 19 января ожидается переменная облачность.

В понедельник, в основном, будет без осадков. А в ночные часы и с утра возможен слабый туман и изморозь, гололед на отдельных участках.

Ветер будет юго-западного направления от слабого до умеренного. В ночные часы морозы усилятся до −16 — −23 градусов, а местами белорусов ждет усиление мороза до −24 — −28. Днем в среднем будет около −5 — −11 градусов, но в отдельных районах холоднее — около −12 — −14 мороза.

Тем временем климатолог объяснил, почему в Беларусь пришли морозы в 2026 впервые за пять лет.

Ранее синоптики сказали белорусам подготовиться к крещенским морозам и пояснили, когда потеплеет: «Сибирский антициклон».

Также синоптик Дмитрий Рябов предупредил об усилении холодного антициклона с центром над Беларусью.

А ГАИ показала видео с лосем на трассе М-1 под Дзержинском: «Бегал вблизи проезжей части».