«Антициклон в арктической воздушной массе». Синоптики сказали, что в Беларуси похолодает до −28 на Крещение 19 января

В Беларуси усилятся морозы до −28 градусов на Крещение в понедельник, 19 января, передает pogoda.by.
В начале рабочей недели на погоду в Беларуси по-прежнему будет влиять антициклон, который сформировался в арктической воздушной массе. В течение суток 19 января ожидается переменная облачность.
В понедельник, в основном, будет без осадков. А в ночные часы и с утра возможен слабый туман и изморозь, гололед на отдельных участках.
Ветер будет юго-западного направления от слабого до умеренного. В ночные часы морозы усилятся до −16 — −23 градусов, а местами белорусов ждет усиление мороза до −24 — −28. Днем в среднем будет около −5 — −11 градусов, но в отдельных районах холоднее — около −12 — −14 мороза.
