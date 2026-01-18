ЖКХ сказало про 30 опасных зон в Минске после падения снега с крыши Dana Moll.

ЖКХ сказало об очистке опасных крыш в Минске после ЧП с падением снега на девушку у ТЦ Dana Moll.
В Минске ограждено тридцать потенциально опасных зон под кровлями, сообщил телеграм-канал «ЖКХ Минск Официально».
В организации обратили внимание на то, что зимой снег и наледь могут внезапно сходить с крыш. В ЖКХ сказали, что 18 января в Минске на очистке кровель задействованы: четыре автовышки и 66 рабочих. Кроме того, в ЖКХ сказали о потенциально опасных зонах.
— Очищено 56 кровель, ограждено 30 потенциально опасных зон, — проинформировали в пресс-службе.
Такую информацию в ЖКХ сообщили после произошедшего в Минске ЧП. Ранее СК сообщил, что упавшая с крыши Dana Mall снежная глыба травмировала 17-летнюю девушку. А еще СК сделал заявление после ЧП с падением глыбы снега с крыши на девушку в Минске.
