ЖКХ сказало про 30 опасных зон в Минске после падения снега с крыши Dana Moll.

В организации обратили внимание на то, что зимой снег и наледь могут внезапно сходить с крыш. В ЖКХ сказали, что 18 января в Минске на очистке кровель задействованы: четыре автовышки и 66 рабочих. Кроме того, в ЖКХ сказали о потенциально опасных зонах.