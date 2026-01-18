Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Ростова отключали отопление из-за дефекта на трубе

В Ростове из-за аварии на теплотрассе дома остались без тепла до вечера.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из-за поломки на подающем трубопроводе по адресу улица Народного Ополчения, 226, временно отключали тепло в нескольких домах, сообщили в «Ростовских тепловых сетях».

Ограничение коснулось домов на улицах Текучева, 232, 234, 236, Народного Ополчения, 266 и 207.

— Аварийно-восстановительная служба уже приступила к ремонтным работам. Ориентировочное время окончания работ — 17:00, — уточнили в компании.

Позже в «Ростовских тепловых сетях» заявили, что ремонт на улице Народного Ополчения завершен и теплотрасса заполнена. Информацию о необходимости подключения домов передали в управляющие организации.

Жителям советуют проверить батареи и горячую воду после запуска.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Читайте также.

В Ростове в доме на Левенцовке, пострадавшем от БПЛА, может рухнуть подъезд.

Повреждены дома, пожар на предприятии: Что происходит после атаки БПЛА в Ростове 14 января 2026.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше