В центре Ростова отключали отопление из-за дефекта на трубе

В Ростове-на-Дону из-за поломки на подающем трубопроводе по адресу улица Народного Ополчения, 226, временно отключали тепло в нескольких домах, сообщили в «Ростовских тепловых сетях».
Ограничение коснулось домов на улицах Текучева, 232, 234, 236, Народного Ополчения, 266 и 207.
— Аварийно-восстановительная служба уже приступила к ремонтным работам. Ориентировочное время окончания работ — 17:00, — уточнили в компании.
Позже в «Ростовских тепловых сетях» заявили, что ремонт на улице Народного Ополчения завершен и теплотрасса заполнена. Информацию о необходимости подключения домов передали в управляющие организации.
Жителям советуют проверить батареи и горячую воду после запуска.
