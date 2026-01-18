Ричмонд
Зарплата в 200 тысяч рублей: уфимцам предложили шесть выгодных вакансий

В Уфе предлагают работу с зарплатой в 200 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в рамках национального проекта «Кадры» и региональной программы «Образование для рынка труда» продолжается работа по закрытию кадрового дефицита. Как информирует мэрия, ключевая цель проекта — обеспечить экономику региона квалифицированными специалистами, активно вовлекая людей в занятость.

Республиканский центр занятости населения опубликовал список вакансий с наиболее высоким уровнем заработной платы, предлагаемых местными предприятиями.

Топ высокооплачиваемых вакансий:

1) Начальник строительно-монтажного участка в ООО «Энергосеть» — зарплата от 180 тысяч до 200 000 рублей.

2) Мастер СМР по слаботочным системам в ООО «Сиб Мир» —от 120 до 140 тысяч рублей.

3) Электромонтажник по вторичным цепям в ООО «ССР» — зарплата до 110 тысяч рублей.

4) Менеджер в ООО ТД «Шинсервис» — зарплата до 100 тысяч рублей.

5) Инженер-технолог производства конвейерной ленты в ООО «ТехноДизель» — зарплата от 100 до 150 тысяч рублей.

6) Главный специалист сметно-договорного отдела в ООО «ГСП-2» — зарплата до 105 тысяч рублей.

