Бастрыкин затребовал отчет по аварийному дому на улице Бирюзовая в Казани

Здание, построенное в 1959 году, было признано аварийным в 2017.

Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу, связанному с обращением о нарушении прав жителей аварийного дома в Казани.

Жильцы многоквартирного дома на Бирюзовой улице обратились в аккаунт приёмной Председателя СК России ВКонтакте.

Они рассказали, что здание, построенное в 1959 году, было признано аварийным в 2017-м из-за сильного износа конструкций. Однако до сих пор жильцам не предоставлено благоустроенное жилье. Более того, строение снято с кадастрового учёта, что лишает его жильцов возможности оформить необходимые документы, включая те, которые требуются для зачисления детей в школу.

Обращения в различные органы, по словам казанцев, не принесли результатов.

СУ СК России по Республике Татарстан возбудило уголовное дело.