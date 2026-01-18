Бастрыкин затребовал отчет по аварийному дому на улице Бирюзовая в Казани

Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу, связанному с обращением о нарушении прав жителей аварийного дома в Казани.
Жильцы многоквартирного дома на Бирюзовой улице обратились в аккаунт приёмной Председателя СК России ВКонтакте.
Они рассказали, что здание, построенное в 1959 году, было признано аварийным в 2017-м из-за сильного износа конструкций. Однако до сих пор жильцам не предоставлено благоустроенное жилье. Более того, строение снято с кадастрового учёта, что лишает его жильцов возможности оформить необходимые документы, включая те, которые требуются для зачисления детей в школу.
Обращения в различные органы, по словам казанцев, не принесли результатов.
СУ СК России по Республике Татарстан возбудило уголовное дело.