Бастрыкин затребовал отчет по аварийному дому на улице Бирюзовая в Казани

Они рассказали, что здание, построенное в 1959 году, было признано аварийным в 2017-м из-за сильного износа конструкций. Однако до сих пор жильцам не предоставлено благоустроенное жилье. Более того, строение снято с кадастрового учёта, что лишает его жильцов возможности оформить необходимые документы, включая те, которые требуются для зачисления детей в школу.