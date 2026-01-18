Ростовская область выиграла более 44 млн рублей на проекты президентских грантов

Ростовская область получила финансирование более чем на 44 млн рублей по итогам первого в этом году конкурса Фонда президентских грантов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Деньги пойдут на социальные и медицинские проекты, а также инициативы по безопасности.
— Самый большой грант (19,7 млн) получил Фонд борьбы с онкологическими заболеваниями кишечника, — уточнил Юрий Борисович.
По его словам, средства направят на наставничество для врачей-ординаторов ЛНР и ДНР и поддержку молодых специалистов.
— В программе участвуют 25 молодых медиков, а две больницы Донецка и Луганска должны получить медоборудование экспертного класса.
Самый большой грант получил Фонд борьбы с онкологическими заболеваниями кишечника. Фото: Telegram-канал губернатора.
Среди победителей есть проекты для семей и подростков. Например, АНО «Белый Ангел» получит 1,98 млн рублей на социализацию 150 подростков из соцучреждений — с первой работой, консультациями и обучением финансовой грамотности.
Отдельно Юрий Слюсарь отметил проекты против природных пожаров. Миллеровское ВДПО получит почти 593 тысячи рублей на переоборудование молоковоза в пожарную машину, а в Азовском районе на грантовые средства планируют создать добровольческие пожарные дружины в трех фермерских хозяйствах и обучить людей тушить возгорания на ранней стадии.
