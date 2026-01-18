Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область выиграла более 44 млн рублей на проекты президентских грантов

Ростовская область получила 19,7 млн рублей на проект по онкологии.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область получила финансирование более чем на 44 млн рублей по итогам первого в этом году конкурса Фонда президентских грантов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Деньги пойдут на социальные и медицинские проекты, а также инициативы по безопасности.

— Самый большой грант (19,7 млн) получил Фонд борьбы с онкологическими заболеваниями кишечника, — уточнил Юрий Борисович.

По его словам, средства направят на наставничество для врачей-ординаторов ЛНР и ДНР и поддержку молодых специалистов.

— В программе участвуют 25 молодых медиков, а две больницы Донецка и Луганска должны получить медоборудование экспертного класса.

Самый большой грант получил Фонд борьбы с онкологическими заболеваниями кишечника. Фото: Telegram-канал губернатора.

Среди победителей есть проекты для семей и подростков. Например, АНО «Белый Ангел» получит 1,98 млн рублей на социализацию 150 подростков из соцучреждений — с первой работой, консультациями и обучением финансовой грамотности.

Отдельно Юрий Слюсарь отметил проекты против природных пожаров. Миллеровское ВДПО получит почти 593 тысячи рублей на переоборудование молоковоза в пожарную машину, а в Азовском районе на грантовые средства планируют создать добровольческие пожарные дружины в трех фермерских хозяйствах и обучить людей тушить возгорания на ранней стадии.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Читайте также.

В Ростове в доме на Левенцовке, пострадавшем от БПЛА, может рухнуть подъезд.

Повреждены дома, пожар на предприятии: Что происходит после атаки БПЛА в Ростове 14 января 2026.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше