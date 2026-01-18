Ростовская область выиграла более 44 млн рублей на проекты президентских грантов

Ростовская область получила финансирование более чем на 44 млн рублей по итогам первого в этом году конкурса Фонда президентских грантов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Деньги пойдут на социальные и медицинские проекты, а также инициативы по безопасности.