Фонд грантов главы РБ хочет взыскать 2,3 млн рублей с дирекции Гульнары Юриной: сейчас она находится под арестом

Гульнара Юрина была задержана в середине августа прошлого года по уголовному делу о присвоении или растрате, возбужденному в отношении народного артиста Башкирии, директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина. После нескольких месяцев в СИЗО мера пресечения для нее была изменена на домашний арест. Яруллин также находится под домашним арестом. Следствие считает, что Юрина подготовила фиктивные документы о выполненных работах по контракту на проведение конкурса песни «Время героев» в Уфе в 2023 году.