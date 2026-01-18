Фонд грантов главы РБ хочет взыскать 2,3 млн рублей с дирекции Гульнары Юриной: сейчас она находится под арестом

Фонд содействия гражданскому обществу Башкирии (Фонд грантов главы республики) обратился в Арбитражный суд региона с иском о взыскании 2,3 миллиона рублей с Автономной некоммерческой организации культуры «Дирекция культурных программ РБ». Судебное заседание назначено на 17 февраля.
Суд потребовал от ответчика — организации, которую возглавляет предпринимательница Гульнара Юрина, — предоставить мотивированный отзыв на иск. В случае, если задолженность уже погашена, необходимо представить доказательства выполнения условий гранта и отчеты по проекту «Моя малая родина — Атайсал».
Согласно информации на сайте фонда, данная НКО стала победителем первого конкурса грантов главы Башкирии в 2024 году и получила 2,3 миллиона рублей на реализацию проекта. Работы по проекту, включавшему проведение выездных обучающих форумов, должны были вестись с ноября 2024 по конец июня 2025 года.
Гульнара Юрина была задержана в середине августа прошлого года по уголовному делу о присвоении или растрате, возбужденному в отношении народного артиста Башкирии, директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина. После нескольких месяцев в СИЗО мера пресечения для нее была изменена на домашний арест. Яруллин также находится под домашним арестом. Следствие считает, что Юрина подготовила фиктивные документы о выполненных работах по контракту на проведение конкурса песни «Время героев» в Уфе в 2023 году.
