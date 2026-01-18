Прокуратура требует остановить стройку люксовой резиденции на набережной Ростова

Прокуратура Ростовской области требует отозвать разрешение на строительство люксового гостиничного комплекса на набережной Дона в Ростове-на-Дону и добивается прекращения работ, сообщает Город N.
Надзорное ведомство указало на недостатки проекта и заявило, что стройка частично ведется на участке у береговой полосы, право на который, по версии прокуратуры, связано с незаконной приватизацией.
— Прокуратура настаивает на правоте своих претензий и подала апелляционную жалобу, — говорится в публикации.
Как следует из материалов, прокуратура просила арбитражный суд Ростовской области признать недействительным разрешение на строительство, выданное в 2023 году департаментом архитектуры и градостроительства Ростова.
Ранее суд отказал в заявленных требованиях, указав, что нарушения не нашли подтверждения, а запрет продолжать строительство почти готового объекта может повлечь значительные убытки.
По данным издания, степень готовности комплекса оценивается в 86%. Завершение строительства запланировано во втором квартале 2026 года.
Проект на улице Береговой включает два здания в 15 и 6 этажей и позиционируется как de luxe-комплекс.
