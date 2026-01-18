Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура требует остановить стройку люксовой резиденции на набережной Ростова

Прокуратура оспаривает стройку «Резиденции Берег» на набережной Дона в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ростовской области требует отозвать разрешение на строительство люксового гостиничного комплекса на набережной Дона в Ростове-на-Дону и добивается прекращения работ, сообщает Город N.

Надзорное ведомство указало на недостатки проекта и заявило, что стройка частично ведется на участке у береговой полосы, право на который, по версии прокуратуры, связано с незаконной приватизацией.

— Прокуратура настаивает на правоте своих претензий и подала апелляционную жалобу, — говорится в публикации.

Как следует из материалов, прокуратура просила арбитражный суд Ростовской области признать недействительным разрешение на строительство, выданное в 2023 году департаментом архитектуры и градостроительства Ростова.

Ранее суд отказал в заявленных требованиях, указав, что нарушения не нашли подтверждения, а запрет продолжать строительство почти готового объекта может повлечь значительные убытки.

По данным издания, степень готовности комплекса оценивается в 86%. Завершение строительства запланировано во втором квартале 2026 года.

Проект на улице Береговой включает два здания в 15 и 6 этажей и позиционируется как de luxe-комплекс.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Читайте также.

В Ростове в доме на Левенцовке, пострадавшем от БПЛА, может рухнуть подъезд.

Повреждены дома, пожар на предприятии: Что происходит после атаки БПЛА в Ростове 14 января 2026.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше