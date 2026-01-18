В Ростовской области за сутки потушили 13 пожаров

В Ростовской области за сутки 17 января подразделения МЧС потушили 13 техногенных пожаров. В результате происшествий пострадали два человека.
— На места выезжали 156 сотрудников МЧС и 39 единиц техники, — сообщили в ведомстве.
Кроме того, спасатели участвовали в ликвидации последствий трех дорожно-транспортных происшествий.
Губернатор Юрий Слюсарь, обсуждая борьбу с природными пожарами, упомянул проекты по усилению пожарной безопасности.
Так, Миллеровское ВДПО получит почти 593 тысячи рублей на переоборудование молоковоза в пожарную машину. А в Азовском районе также планируют создать добровольческие пожарные дружины в трех фермерских хозяйствах.
