В Ростовской области за сутки потушили 13 пожаров

В Ростовской области за сутки на вызовы вышли 156 спасателей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за сутки 17 января подразделения МЧС потушили 13 техногенных пожаров. В результате происшествий пострадали два человека.

— На места выезжали 156 сотрудников МЧС и 39 единиц техники, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, спасатели участвовали в ликвидации последствий трех дорожно-транспортных происшествий.

Губернатор Юрий Слюсарь, обсуждая борьбу с природными пожарами, упомянул проекты по усилению пожарной безопасности.

Так, Миллеровское ВДПО получит почти 593 тысячи рублей на переоборудование молоковоза в пожарную машину. А в Азовском районе также планируют создать добровольческие пожарные дружины в трех фермерских хозяйствах.

