Эстония заявила о намерении принять участие в учениях в Гренландии

Эстония планирует принять участие в военных учениях в Гренландии, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа о введении дополнительных торговых пошлин. Об этом в воскресенье, 18 января, заявил экстонский министр обороны Ханно Певкур.
По его словам, Эстония пока не направляла своих военнослужащих в Гренландию и в настоящее время прорабатывает «технические детали» этого процесса.
— Наша позиция в этом смысле никак не изменилась. Мы готовы участвовать в учениях, и, на мой взгляд, увязывать участие в учениях НАТО с вопросами, связанными с экономикой, не совсем разумно, — сообщил Певкур в интервью радиостанции ERR.
До этого Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон вводит пошлины в размере 10 процентов на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов.
Западные СМИ сообщили, что Великобритания отправила одного военнослужащего в Гренландию на фоне притязаний Трампа на остров. Вместе с тем стало известно, что Норвегия направит в Гренландию двух военнослужащих в качестве ответа на заявления главы Белого дома.