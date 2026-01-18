Ричмонд
Эстония заявила о намерении принять участие в учениях в Гренландии

Эстония планирует принять участие в военных учениях в Гренландии, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа о введении дополнительных торговых пошлин. Об этом в воскресенье, 18 января, заявил экстонский министр обороны Ханно Певкур.

По его словам, Эстония пока не направляла своих военнослужащих в Гренландию и в настоящее время прорабатывает «технические детали» этого процесса.

— Наша позиция в этом смысле никак не изменилась. Мы готовы участвовать в учениях, и, на мой взгляд, увязывать участие в учениях НАТО с вопросами, связанными с экономикой, не совсем разумно, — сообщил Певкур в интервью радиостанции ERR.

До этого Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон вводит пошлины в размере 10 процентов на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов.

Западные СМИ сообщили, что Великобритания отправила одного военнослужащего в Гренландию на фоне притязаний Трампа на остров. Вместе с тем стало известно, что Норвегия направит в Гренландию двух военнослужащих в качестве ответа на заявления главы Белого дома.

