В Сети расходится видео Трампа с орлом и Путина с соколом

Пользователи в Сети прокомментировали поведение хищных птиц, с которыми взаимодействовали президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин.

Источник: Аргументы и факты

В социальных сетях завирусилось видео с подписью «Трамп с орлом против Путина с орлом». При этом на руке российского президента сокол.

Пользователи сравнивают, как хищные птицы ведут себя с лидерами США и России. Некоторые приходят к выводу, что птицы чувствуют, кто является хорошим человеком, а кто нет.

На ролике орёл ведёт себя агрессивно по отношению к Трампу, пытаясь ухватить его за голову.

«Хорошо, что парик не смахнул», — заявил один из пользователей.

При этом сокол спокойно подлетает к Путину и садится на руку.

«Даже птица чувствует настоящую силу», — прокомментировал ещё один пользователь в соцсетях.

Накануне сообщалось, что житель США научил ворон нападать на сторонников Трампа, которые носят красные кепки с надписью «Сделаем Америку снова великой».

Ранее американский медицинский эксперт Брюс Дэвидсон из Университета штата Вашингтон заявил, что вероятнее всего, Трамп пережил инсульт в левой части мозга, которая отвечает за правую сторону тела.

