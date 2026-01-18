В Сети расходится видео Трампа с орлом и Путина с соколом

В социальных сетях завирусилось видео с подписью «Трамп с орлом против Путина с орлом». При этом на руке российского президента сокол.
Пользователи сравнивают, как хищные птицы ведут себя с лидерами США и России. Некоторые приходят к выводу, что птицы чувствуют, кто является хорошим человеком, а кто нет.
На ролике орёл ведёт себя агрессивно по отношению к Трампу, пытаясь ухватить его за голову.
«Хорошо, что парик не смахнул», — заявил один из пользователей.
При этом сокол спокойно подлетает к Путину и садится на руку.
«Даже птица чувствует настоящую силу», — прокомментировал ещё один пользователь в соцсетях.
