Эстония намерена участвовать в учениях в Гренландии, несмотря на угрозы Трампа

Эстония планирует принять участие в военных учениях в Гренландии, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые торговые пошлины. Об этом заявил министр обороны государства Ханно Певкур в комментарии телерадиокомпании ERR.
«Наша позиция в этом смысле никак не изменилась. Мы готовы участвовать в учениях, и увязывать участие в учениях НАТО с вопросами, связанными с экономикой, не совсем разумно», — заявил министр обороны.
Однако он заявил, что Эстония не направляла своих военнослужащих в Гренландию, но прорабатывает этот вопрос.
Ранее сообщалось, президент США заявил о введении дополнительных пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии.
Государства НАТО выступили с заявлением после угроз Трампа о введении пошлин из-за Гренландии. Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция и Швеция заявили, что государства выражают полную солидарность с Королевством Дания и населением Гренландии. Они намерены решительно отстаивать свой суверенитет.
При этом сайт KP.RU писал, во Франции уверены в том, что НАТО не будет воевать с США за Гренландию.