Овечкин отказался от участия в акции «Вашингтона» в поддержку ЛГБТ*

Недавно полузащитник «Лиона» Неманя Матич и нападающий «Гавра» Кока были дисквалифицированы за отказ участвовать в акции против гомофобии* во время 34-го тура Лиги 1. Во время турнира команды выступали в форме с радужным логотипом лиги и зачеркнутым словом «гомофобия»*. Некоторые игроки, выходя на замену, заклеили этот символ.