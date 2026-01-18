Ричмонд
Овечкин отказался от участия в акции «Вашингтона» в поддержку ЛГБТ*

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отказался участвовать в клубной акции в поддержку ЛГБТ* во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой».

Встреча прошла ночью 18 января и завершилась победой «Флориды» со счетом 5:2.

В рамках акции игроки «Вашингтона» обмотали крюки клюшек изолентой радужных цветов, тогда как Овечкин вышел на лед с обычной клюшкой, передает ТАСС.

Недавно полузащитник «Лиона» Неманя Матич и нападающий «Гавра» Кока были дисквалифицированы за отказ участвовать в акции против гомофобии* во время 34-го тура Лиги 1. Во время турнира команды выступали в форме с радужным логотипом лиги и зачеркнутым словом «гомофобия»*. Некоторые игроки, выходя на замену, заклеили этот символ.

Тем временем изменения в отношении ЛГБТ* происходят в администрации Соединенных Штатов. Так, по данным СМИ, Белый дом не будет общаться с журналистами, которые в обращениях приводят гендерные местоимения, указывая на свою отличную от биологического пола* гендерную идентичность.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.