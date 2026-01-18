Памела Андерсон заявила, что не соглашалась на съемки сериала «Пэм и Томми»

Американская актриса Памела Андерсон не давала согласия на съемки сериала «Пэм и Томми», который рассказывает о ее отношениях с бывшим мужем Томми Ли, пишет «360».
Звезда рассказал, что режиссер Сет Роген не обсуждал с ней съемки, а также другие детали.
«Он сделал сериал, даже не поговорив со мной. Хочется верить, что он со временем выйдет на связь и извинится», — сказала Андерсон.
Актриса сказала, что не обращалась из-за этого в суд и надеется, что Рогена настигнет карма.
«Самые темные и болезненные секреты не должны становиться объектом для телесериала. Меня это немного разозлило», — добавила Андерсон.
Ранее Памела Андерсон призналась, что у нее был роман с 73-летним актером Лиамом Нисоном, но отношения продлились неделю.