Эксперт Коваленко объяснил, почему аналоги лекарств дешевле оригинальных

Дженерики стоят дешевле оригинальных лекарств не из-за более низкого качества, а из-за иного принципа разработки и затрат. Такое разъяснение в беседе с «Российской газетой» дал эксперт Дмитрий Коваленко.
Он пояснил, что создание оригинального препарата требует многолетних исследований, клинических испытаний и огромных финансовых вложений с высоким риском неудачи. Чтобы окупить затраты, производитель получает патент, дающий временную монополию и возможность устанавливать высокую цену.
После окончания срока патента на рынок выходят дженерики. Их производители не несут расходов на фундаментальные исследования, а доказывают эквивалентность оригиналу по эффективности и безопасности. Это снижает себестоимость и конечную цену.
Кроме того, рынок дженериков является высококонкурентным, что также способствует удешевлению продукции. При этом выпуск даже воспроизведенного препарата требует полного цикла от лаборатории до аптеки, что исключает спешку.
