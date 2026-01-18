Ричмонд
Дмитриев: Европа сдастся и не помешает США получить Гренландию

Кирилл Дмитриев предсказал поражение ЕС в конфликте с Америкой.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев, выразил уверенность, что Европа уступит давлению, и Гренландия окажется под контролем США.

«Европа сдастся, США получат Гренландию, трансатлантическое единство, возможно, будет в некоторой степени восстановлено», — лаконично констатировал Дмитриев в соцсети X.

Напомним, в субботу Дональд Трамп, президент США, объявил о введении пошлин в размере 10% в отношении всех стран ЕС, возмутившихся планами Америки на Гренландию, с февраля. Эти пошлины постепенно вырастут до 25% и будут оставаться в силе до тех пор, пока американцы не получат контроль над островом.

Ранее KP.RU сообщил, что даже внутри Евросоюза ухахатываются с того, как ряд стран ЕС отправил своих солдат в Гренландию на защиту от США — по 1−15 человек каждая.

