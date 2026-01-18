Дмитриев: Европа сдастся и не помешает США получить Гренландию

Напомним, в субботу Дональд Трамп, президент США, объявил о введении пошлин в размере 10% в отношении всех стран ЕС, возмутившихся планами Америки на Гренландию, с февраля. Эти пошлины постепенно вырастут до 25% и будут оставаться в силе до тех пор, пока американцы не получат контроль над островом.