В Москве ожидаются морозы до минус 33 градусов

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Морозы до минус 33 градусов ожидаются в Москве и в других регионах Центральной России к 25 января, это будет пик похолодания, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Как следует из прогностических карт, средняя полоса 19−21 января пройдет через существенное ослабление морозов, а начиная с 22 января морозы день ото дня будут прибавлять и прибавлять. Причем эта прибавка будет весьма ощутимой. Например, в Ярославле и Костроме со среды по пятницу морозы усилятся почти на 20 градусов и вплотную приблизятся к 30 градусам. Но, как ожидается, своего пика это похолодание достигнет к Татьянину дню 25 января, когда в Москве, Владимире и Рязани не исключены минус 30 — минус 33 градуса», — написал Шувалов в своём Telegram-канале.
Синоптик отметил, что также до минус 25 похолодает в Великом Новгороде и Петербурге, даже в Калининграде будет минус 15 градусов.
«В общем и целом, январь-2026 абсолютно противоположен прошлогоднему январю. Тот ставил рекорды тепла. Этот претендует на то, чтобы войти в тройку самых холодных январей 21-го века», — добавил он.