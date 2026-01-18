В Москве ожидаются морозы до минус 33 градусов

«Как следует из прогностических карт, средняя полоса 19−21 января пройдет через существенное ослабление морозов, а начиная с 22 января морозы день ото дня будут прибавлять и прибавлять. Причем эта прибавка будет весьма ощутимой. Например, в Ярославле и Костроме со среды по пятницу морозы усилятся почти на 20 градусов и вплотную приблизятся к 30 градусам. Но, как ожидается, своего пика это похолодание достигнет к Татьянину дню 25 января, когда в Москве, Владимире и Рязани не исключены минус 30 — минус 33 градуса», — написал Шувалов в своём Telegram-канале.