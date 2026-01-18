Шок Румынии от взрыва тайного груза НАТО: главная новость СВО 18 января

Минувшей ночью беспилотники «Герань» уничтожили ряд объектов ВСУ в Одесской области. Удар был нанесен в район порта Килии. Как сообщают источники, беспилотники били по площадкам с контейнерами, стоящим на выгрузке судам и портовой инфраструктуре. Взрывы были настолько сильными, что их услышали на противоположном берегу, в Румынии.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, оценивая главную новость СВО 18 января в беседе с aif.ru, подчеркнул, что российские военные планомерно пресекают все пути военных поставок в Одессу из Евросоюза. Те грузы, которые успевают прибыть в порт и разгрузить, уничтожаются ударами дронов и ракет.
«Если было громко, то возможно два варианта: это было или топливо, или боеприпасы, боеголовки. Например, ракеты для HIMARS или другие ракеты западного производства. Могли быть компоненты для ракет “Фламинго”, которые собирают на Украине из западных деталей», — отметил собеседник издания.
По словам военного эксперта, ранее были нанесены удары по мостам, чтобы исключить возможность доставки грузов для ВСУ с использованием наземного транспорта.
«Наши ранее ударили по мостам. Противник пытается наводить понтоны, их уничтожают. То есть идёт такая планомерная работа», — объяснил Дандыкин.