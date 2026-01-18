У берегов Дании нашли средневековый суперкорабль возрастом 600 лет

Археологи обнаружили у побережья Дании уникальный средневековый суперкорабль, который стал крупнейшим из всех подобных судов, когда-либо найденных учёными. Возраст находки оценивается примерно в 600 лет, сообщает британская газета Daily Mail.
Речь идёт о крупном торговом судне типа «ког» — основном грузовом корабле Европы в Средние века. Длина судна составляет около 28 метров, ширина — 9 метров, высота — до 6 метров. По оценкам специалистов, оно могло перевозить до 300 тонн груза.
Корабль, получивший название Svælget 2 по месту обнаружения, оказался исключительно хорошо сохранившимся. Археологи нашли элементы такелажа, деревянные тарелки с росписью, обувь, гребни, чётки, а также остатки полноценной кормовой надстройки — закрытой палубы, где экипаж мог укрываться от непогоды.
Особый интерес вызвало обнаружение кирпичной камбузной печи — самой ранней из известных в датских водах. Она позволяла готовить горячую пищу прямо на борту, что было серьёзным шагом вперёд по сравнению с более ранними судами с открытыми палубами.
Раскопки велись на глубине около 13 метров, где корабль на протяжении веков был защищён слоем песка. По словам археологов, находка стала важнейшим событием для морской археологии и даёт редкую возможность понять, как выглядела жизнь и организация труда на крупнейших торговых судах XV века.
Компоненты корабля в настоящее время проходят консервацию и изучение в Национальном музее Дании.