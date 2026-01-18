У берегов Дании нашли средневековый суперкорабль возрастом 600 лет

Раскопки велись на глубине около 13 метров, где корабль на протяжении веков был защищён слоем песка. По словам археологов, находка стала важнейшим событием для морской археологии и даёт редкую возможность понять, как выглядела жизнь и организация труда на крупнейших торговых судах XV века.