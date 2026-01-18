Ричмонд
«Будем переделывать»: Ева Карицкая осталась недовольна памятником Паши Техника

Вдова рэпера Паши Техника Ева Карицкая осталась недовольна памятником музыканта, который изготавливают по ее заказу.

В личном блоге Карицкая показала каменный бюст и заявила, что получилось совсем не то, чего она хотела и ждала.

— Если честно, не знаю, какие правки внести, очень сложно… В общем, мне все равно не нравится. Будем переделывать до тех пор, пока не добьемся сходства. Без спешки, но мне пока совсем ничего не нравится, — сказала девушка.

Поклонников Техника результат тоже не порадовал. На создание скульптуры планировалось потратить около четырех миллионов рублей, значительная часть этой суммы формировалась за счет пожертвований преданных фанатов исполнителя.

Музыкант скончался 4 апреля 2025 года — об этом сообщили его близкие. Однако фигура рэпера до сих пор привлекает к себе внимание. Так, в августе на Николо-Архангельском кладбище возле могилы Ивлева поклонники начали оставлять странные артефакты.

Незадолго до смерти у рэпера был диагностирован рак легких. Онколог Евгений Черемушкин, в свою очередь, объяснил, почему блогер мог не замечать симптомов серьезного недуга и сколько бы он мог прожить еще.