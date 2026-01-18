Ричмонд
+5°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 57 городах и районах Башкирии организовали 98 мест для обряда купания

В Башкирии подготовили 98 мест для крещенских купаний.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии православного праздника Крещения Господня в Башкирии организовано 98 официальных мест для проведения обряда купания. Они расположены в 57 муниципальных районах региона.

Как сообщает МЧС республики, для обеспечения безопасности на водных объектах в праздничную ночь с 18 на 19 января будет задействована группировка сил и средств РСЧС численностью 1114 человек и 317 единиц техники.

Спасатели напоминают о правилах безопасного участия в купаниях:

— перед окунанием необходимо сделать разминку (прыжки, приседания);

— нужно взять с собой удобную, не скользящую обувь для подхода к купели;

— не следует погружаться в воду с головой, а само пребывание в ледяной воде должно длиться не более одной минуты;

— при выходе из проруби лучше воспользоваться помощью, чтобы избежать падения на скользких ступенях;

— после купания нельзя стоять на морозе — нужно сразу вытереться сухим полотенцем, надеть тёплую одежду и выпить горячий напиток.

МЧС особо предупреждает об опасности ныряния в прорубь вниз головой и категорически запрещает купаться в состоянии алкогольного опьянения. Родителям также напоминают о недопустимости оставления детей у воды без присмотра.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.