В 57 городах и районах Башкирии организовали 98 мест для обряда купания

В преддверии православного праздника Крещения Господня в Башкирии организовано 98 официальных мест для проведения обряда купания. Они расположены в 57 муниципальных районах региона.
Как сообщает МЧС республики, для обеспечения безопасности на водных объектах в праздничную ночь с 18 на 19 января будет задействована группировка сил и средств РСЧС численностью 1114 человек и 317 единиц техники.
Спасатели напоминают о правилах безопасного участия в купаниях:
— перед окунанием необходимо сделать разминку (прыжки, приседания);
— нужно взять с собой удобную, не скользящую обувь для подхода к купели;
— не следует погружаться в воду с головой, а само пребывание в ледяной воде должно длиться не более одной минуты;
— при выходе из проруби лучше воспользоваться помощью, чтобы избежать падения на скользких ступенях;
— после купания нельзя стоять на морозе — нужно сразу вытереться сухим полотенцем, надеть тёплую одежду и выпить горячий напиток.
МЧС особо предупреждает об опасности ныряния в прорубь вниз головой и категорически запрещает купаться в состоянии алкогольного опьянения. Родителям также напоминают о недопустимости оставления детей у воды без присмотра.
