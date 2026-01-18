В России планируют к 2028 году внедрить онлайн-информирование о долгах за коммуналку

В 2025 году в России был запущен эксперимент по онлайн-уведомлению граждан и взысканию задолженностей за жилищно-коммунальные услуги. Проект реализуется на добровольной основе как для населения, так и для организаций жилищно-коммунального хозяйства и охватывает 17 регионов страны, перечень которых утвержден Министерством строительства. Параллельно с этим в личный кабинет должника на портале «Госуслуг» будет направляться информация о наличии задолженности, а также о предпринимаемых по данному факту мерах со стороны взыскателей и мировых судей.