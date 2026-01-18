В России планируют к 2028 году внедрить онлайн-информирование о долгах за коммуналку

В России могут изменить взыскание долгов за ЖКХ могут перевести.
Онлайн-информирование и взыскание долгов за коммунальные услуги через государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ) планируют внедрить по всей России к 2028 году. Это следует из утвержденного правительством РФ плана мероприятий по реализации национальной модели ведения бизнеса.
«Онлайн-информирование и взыскание долгов за коммуналку с использованием цифровой платформы ГИС ЖКХ планируется внедрить в России в 2028 году», — сообщило агентство ТАСС. К февралю 2028 года кабинету министров предстоит обеспечить принятие федерального закона, закрепляющего использование ГИС ЖКХ как основной цифровой платформы для уведомления граждан о текущей и просроченной задолженности, а также для подготовки документов по ее взысканию «в судебном и внесудебном порядках».
В пояснительных материалах к плану указано, что новая цифровая схема должна снизить нагрузку на суды и ускорить работу с долгами. Также закон должен повысить информированность граждан о наличии у них задолженности за ЖКХ.
В 2025 году в России был запущен эксперимент по онлайн-уведомлению граждан и взысканию задолженностей за жилищно-коммунальные услуги. Проект реализуется на добровольной основе как для населения, так и для организаций жилищно-коммунального хозяйства и охватывает 17 регионов страны, перечень которых утвержден Министерством строительства. Параллельно с этим в личный кабинет должника на портале «Госуслуг» будет направляться информация о наличии задолженности, а также о предпринимаемых по данному факту мерах со стороны взыскателей и мировых судей.