Ростовчанам объяснили, как оплатят работу и праздники в январе 2026 года

Роструд разъяснил жителям Дона, как оплатят работу и праздники в январе 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В январе 2026 года в России самый короткий рабочий месяц — 15 рабочих дней, но оклад из-за этого не уменьшается, напомнили в Роструде. Ведомство подчеркнуло, что фиксированная ставка сохраняется, если сотрудник отработал норму времени и выполнил нормы труда.

— Фиксированная месячная ставка не уменьшается из-за меньшего количества рабочих дней, — говорится в сообщении.

В Роструде пояснили: если смена выпала на 9−11 января 2026 года, она оплачивается как обычный рабочий день. Если же работа пришлась на 1−8 января, оплата должна быть не менее двойной. Отгул вместо доплаты невозможен, так как это время входит в месячную норму.

Работникам с дневными и часовыми тарифными ставками, а также сдельщикам, работа в новогодние праздники оплачивается не менее чем в двойном размере.

— Напоминаем, что с 1 января федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля. Зарплаты должны быть приведены в соответствие с новым минимумом.

